فيكتور كاساي يُدير مباراة النصر والتعاون في السوبر السعودي

الحكم المجري سيقود مباراة السبت القادم في جدة

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم للحكم المجري فيكتور كاساي مهمة إدارة مباراة السوبر السعودي بين النصر والتعاون مساء السبت القادم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

و حُددت الساعة الثامنة والربع موعدًا لانطلاق صافرة البداية للمباراة التي ستجمع بين النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019.

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وتُوج النصر ببطولة الدوري السعودي للموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع الهلال امتدت حتى الجولة الأخيرة، فيما نجح التعاون في تتويج موسمه الرائع بالفوز على الاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد.

وسيبحث الفريقان عن الفوز بكأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخهما، إذ سبق أن خسر النصر اللقب مرتين أمام الشباب والهلال، فيما يُشارك التعاون في تلك المباراة للمرة الأولى في تاريخه.

وأدار كاساي 4 مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم شهدت احتسابه 3 ركلات جزاء وحالة طرد واحدة و18 بطاقة صفراء.