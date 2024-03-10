مقللًا من رودي جارسيا .. لويس كاسترو: اعتذر عن الإساءة إلى النصر ولكن!

المدرب البرتغالي: ما تطلبونه هو جريمة في حق كرة القدم!

بعد أن خرج قبل أيام قليلة، مقللًا من النصر السعودي، عاد البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للعالمي، لإثارة الجدل من جديد بتصريحاته، وهذه المرة قبل مواجهة العين الإماراتي الآسيوية.

العالمي من المقرر أن يستضيف الزعيم الإماراتي غدًا الإثنين، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما انتهى الذهاب بفوز الأخير بهدف نظيف.

وحول تلك المباراة، قال جارسيا خلال المؤتمر الصحفي، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط": "كرة القدم والحياة عمومًا بها ضغط كبير، ومن وقت ولادة الإنسان يدخل في معترك ضغط الحياة، ومن يلعب كرة قدم ويخشى الضغوطات فهذا لا يفقه شيئًا، لأن الضغط دائمًا موجود لمن يعيش داخل كرة القدم وهو أمر طبيعي، كرة القدم هي فوز وخسارة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطرق كاسترو للحديث عن الانتقادات التي توجه لدفاع فريقه، والتي دفعته للانفعال في مؤتمره الصحفي الأخير بعد الهزيمة أمام الرائد 3-1، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن، قائلًا: "لا تجعلوني أشعر أن النصر يتوج ببطولة في كل عام!"، في تصريح اعتبره الكثيرون إهانة للعالمي وتاريخه.

بشأن تصريحه المثير هذا قال المدرب البرتغالي: "كلامي فُهم بشكل خاطئ، الإنسان يخطئ وأنا فعلت ردة فعل، وأعتذر إن رأى بعض الناس كلامي كإساءة للنصر".

وتابع: "النصر في الموسم الماضي (تحت قيادة رودي جارسيا) سجل 62 هدفًا، هذا الموسم سجلنا 65 هدفًا مع بقاء 11 جولة على نهاية الموسم، سعيد بالعمق الهجومي للفريق، لكن مثلما هناك جمال للهجوم، هناك جمال للدفاع إلا أننا نحتاج أن نسجل هجوميًا ونقلل من الأخطاء الدفاعية.

"في الوقت نفسه، لن أدافع بخمسة لاعبين، أنا مدرب هجومي وهذه أفكاري، ولو ترى مسيرتي قبل النصر وتقارنها بهذا الموسم، لدّي مشاكل دفاعية، ولدّي لاعبين أصحاب قيمة هجومية، إن لعبت بشكل دفاعي بهم فهذه جريمة بحق كرة القدم".

واختتم البرتغالي: "من غير الطبيعي أننا في آخر 3 مباريات لا ننتصر، لكن المهم الوعي وأن ندخل بثقة كبيرة في المباريات، الثقة الموجودة مع دعم الجماهير مع عطاء اللاعبين مع عمل الإدارة هو ما يجعلنا ندخل غدًا أمام العين بعقلية الفوز، سنتمسك بالفرصة غدًا، وسنكون أقوياء دفاعيًا".