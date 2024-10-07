بمقطع فيديو عاطفي.. إنييستا يودع كرة القدم بعمر 40 عامًا

إنييستا يودع كرة القدم...

ودع أندريس إنييستا، أسطورة نادي برشلونة، كرة القدم بشكل رسمي، ونهاية رحلته في الملاعب، بعد مسيرة مليئة بالبطولات والنجاحات.

ونشر النجم الإسباني، مقطع فيديو عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يودع فيه الجماهير، وظهر معه بعض من مدربيه السابقين وهم يتحدثون عن إنييستا.

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وظهر في مقطع المدرب الهولندي لويس فان جال، وهو الذي أعطى إنييستا الفرصة للمشاركة الأولى مع برشلونة، بالإضافة إلى بيب جوارديولا، مدرب الفريق الكتالوني التاريخي، بخلاف ديل بوسكي مدرب إسبانيا، الذي حصل على لقب كأس العالم 2010 بفضل هدف إنييستا في المباراة النهائية.

وكان إنييستا، قد قرر أن يكون اعلان اعتزاله يوم غد الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر، ليكون نفس رقم قميصه التاريخي مع برشلونة، الذي حقق معه العديد من الإنجازات.

ومن المقرر أن ينظم برشلونة، فعالية يوم غد الثلاثاء لإعلان النجم الإسباني فيها الاعتزال بشكل رسمي، بعد مسيرة نجح فيها في الفوز بـ 32 لقبًا مختلفًا مع الفريق الكتالوني.