مقطع جنسي يضع ثنائي الدوري الإسباني في السجن لمدة عامين

الواقعة حدثت في عام 2016

قامت المحكمة الجنائية في سان سيباستيان بإسبانيا، بالحكم بالسجن لمدة عامين على الثنائي سيرجي إنريتش لاعب إيبار وأنطونيو لونا مدافع جيرونا بسبب مقطع جنسي.

الواقعة تعود إلى قيام إنريتش ولونا بممارسة الجنس مع فتاة طلبت منهما عدم تسجيل ما حدث، ولكن الفيديو انتشر بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي في أكتوبر 2016 وهو ما دفع الفتاة للجوء إلى القضاء.

ولذلك تم إدانة الثنائي بكشف أسرار الحياة الجنسية للفتاة وإلحاق العديد من الأضرار الشخصية بها رغم إصرارها على عدم نشر ما حدث.

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ووفقًا لـ" IUSPORT" فإن المدعي العام كان قد طلب من المحكمة الحكم على لونا وإنريتش بالسجن خمس سنوات، لكن الحكم تم تقليصه.

ومن المقرر أن يقوم الثنائي بالاستئناف على قرار حبسهما أمام محكمة مقاطعة "Guipzcoa" من أجل إنقاذ مستقبلهما المهني.

وكان إنريتش ولونا قد أعربا وقتها عن أسفهما تجاه ما حدث، حيث أكدا عدم وجود أي نية لنشر الفيديو بهذه الطريقة والإضرار بالفتاة.

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ومن ناحية أخرى صدر الحكم ببراءة إيدي سيلفستر المتهم بنشر الفيديو بعد تسلمه من المتهمين الآخرين.