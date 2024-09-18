"طلب من لاعب تصوير مقطع جنسي مع صديقته" .. فضيحة مدوية في ناشئي باريس سان جيرمان!

القضاء يتحفظ على المتهم وينتظر محاكمته

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إيقاف أحد المدرسين العاملين في مركز تدريب الناشئين بالنادي، بعد مزاعم تورطه في التحرش جنسيًا بالمراهقين في النادي.

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وكشفت شبكة "RMC" الفرنسية، عن كواليس هذه الواقعة، حيث زعم 6 لاعبين مراهقين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عامًا، بتعرضهم للتحرش الجنسي من قبل أحد المدرسين، لم يتم ذكر اسمه، من خلال قيامه بتقبيل أحدهم على رقبته وعرض عليهم التدليك ولعق أقدامهم وطلب منهم تسجيل أشرطة جنسية.

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وأشارت إلى أن المدرس الذي لم يتجاوز عمره 27 عامًا، تم وضعه في حجز الشرطة الإثنين الماضي، وبالفعل اعترف جزئيًا بهذه الاتهامات لكنه نفى تقبيل لاعب كرة قدم شاب على رقبته، وينتظر حاليًا المحاكمة في 31 يناير المقبل بتهمة "فساد القاصرين".

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وأفاد العديد من الطلاب أن المعلم كان يتعمد تقبيل بعضهم على رقبته، وزعم آخرون أنه طلب صورًا لأقدامهم وأنه عرض عليهم تدليكهم أو تقبيلهم أو لعق أقدامهم، بينما يُزعم أيضًا أنه سأل عددًا من الطلاب عن حياتهم الجنسية وطلب من أحدهم عمل شريط جنسي مع صديقته.

ومن جانبه، اكتفى نادي باريس سان جيرمان في بيان لـ RMC، بالتعليق "بمجرد إبلاغنا بالواقعة، اتخذ النادي على الفور جميع الإجراءات اللازمة. تم إيقاف الأستاذ غير المتفرغ عن العمل وتم تنبيه السلطات المختصة دون تأخير، لتتولى القضية على الفور".