مقتل مشجعين للسويد في بلجيكا قبل مواجهة تصفيات أوروبا!

الشرطة تبدأ التحقيقات!

تعرض شخصين يرتديان قميص منتخب السويد لإطلاق النار في بلجيكا على هامش مباراة الفريقين في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

جاء هذا قبل المباراة التي تجمع الفريقين ضمن لقاءات الجولة الثامنة من عمر التصفيات، والتي لا الكثير بالنسبة لبلجيكا التي تتصدر المجموعة بـ 17 نقطة.

وفتحت الشرطة تحقيقاتها في الواقعة، التي وقعت بالقرب من ملعب المباراة، بالتحديد على بعد خمسة كيلو مترات منه، ومن المنتظر أن تخرج ببيان قريبًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي شخص يركض خلف الآخر ومعه سلاح، ليقوم بعدها كلاهما بالدخول لمبنى ويُسمع دوي إطلاق النيران، ويخرج شخص يرتدي سترة بلون برتقالي فارًا من المبنى.

جدير بالذكر أن منتخب يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في مجموعته برصيد سبعة نقاط، خلف بلجيكا صاحبة الـ 17 نقطة والنمسا صاحبة الـ 16 نقطة.