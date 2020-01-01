مقتل حارس مرمى الصومال السابق على يد مسلحين داخل مسجد

حادث صادم في الصومال

لقى أولاد كانياري حارس مرمى الصومال السابق، مصرعه على يد مسلحين مجهولين أثناء أداء فريضة الصلاة مساء أمس الخميس، دون التعرف عليهم.

وأصدر الاتحاد الصومالي لكرة القدم بيانًا رسميًا حول وقوع حادث في أحد المساجد بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشيو، والذي أسفر عن مقتل الحارس الدولي السابق.

ويبلغ كانياري من العمر 39 عامًا، حيث كان يتولى تدريب حراس مرمى منتخب الصومال للشباب، بعد أن مثل المنتخب الصومالي أثناء مسيرته.

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وقال عبدالغني سعيد في تصريحات صحفية: "من المحزن أن نفتقد شابًا ومدربًا لديه طموح كبيرة خلال مسيرته الكروية، ونيابة عن كرة القدم الصومالية نبعث تعازينا لعائلته وأصدقائه".

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وكان كانياري من المدربين الواعدين، وقدم يد العون لـ 50 شابًا بما فيهم من إداريين وحكام ومدربين خلال الفترة الماضية بولاية هيرشابيل جنوب وسط الصومال.

وكرة القدم الصومالية فقدت أيضًا منذ أسابيع عبدالقادر فرح اللاعب الدولي السابق، بسبب إصابته بفيروس كورونا، في العاصمة البريطانية لندن.