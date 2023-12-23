نصيحة من طبيب ياباني

كشف واتارو إندو، لاعب وسط ليفربول المنضم الصيف الماضي قادما من شتوتجارت، مقابل 12 مليون إسترليني، عن سر وضعه "درع اللثة" أثناء المباريات، وهو شيء يرتدونه عادة في الألعاب الرياضية مثل الرجبي والملاكمة لحماية الأسنان.

وقال الدولي الياباني البالغ من العمر 30 عامًا لشبكة سكاي سبورتس: "عندما كنت في ألمانيا التقيت بطبيب أسنان ياباني. أخبرني أن أضع (قطعة الفم) لحماية أسناني.. يبدو كأنني مقاتل، لذلك عندما أذهب إلى الملعب أضعها".

كان يُنظر إلى إندو على أنه حل مؤقت لافتقار النادي إلى لاعبي خط الوسط الدفاعيين بعد رحيل فابينيو إلى السعودية، وبدأ اثنتين فقط من أول 14 مباراة لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه ظهر أساسيًا في جميع المباريات الثلاث الأخيرة.

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وتحدث إندو عن صعوبة البداية مع ليفربول، قائلًا: "من الناحية البدنية، الأمر سريع، لذا من الصعب جدًا التأقلم، لكن هذا هو الدوري الإنجليزي الممتاز، وسأواصل المحاولة والتحسن".