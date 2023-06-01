مقابل 80 مليونًا .. فهد بن نافل يوافق على بيع نجم الهلال

مبلغ ضخم مقابل الاستغناء عن أحد نجوم نادي الهلال في الصيفية

وافق فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، على "بيع" عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الصيف الحالي.

الهلال عانى من تذبذب كبير في النتائج خلال موسم 2022-2023؛ حيث اكتفى بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال المركز الثالث في دوري روشن السعودي للمحترفين، ووصافة أبطال آسيا ومونديال الأندية.

ووفقًا لصحيفة "uol"، قدّم نادي كورينثيانز البرازيلي، عرضًا إلى الإدارة الهلالية؛ للتعاقد مع النجم ميشايل ديلجادو، بداية من الموسم الرياضي القادم.

وأعلنت الصحيفة، موافقة الهلال على بيع البرازيلي ميشايل؛ ولكن بشرط الحصول على مبلغ مالي "لا يقل" عن 20 مليون يورو "80 مليون ريال سعودي".

وكشفت عن أن إدارة كورينثيانز، لا تستطيع دفع هذا المبلغ الضخم، المطلوب من الزعيم؛ وترى أن فرصتها في حسم الصفقة، باتت ضعيفة للغاية.

جدير بالذكر أن ميشايل ديلجادو البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في يناير 2022، قادمًا من صفوف فلامنجو البرازيلي؛ مسجلًا 11 هدفًا منذ ذلك الوقت، وصانعًا 12 آخرين خلال 56 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.