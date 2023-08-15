مقابل 95 مليونًا .. الشباب يرد على عرض الأهلي الضخم لضم تمبكتي والحربي

أحمد فرهود
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نادي الشباب يحسم قراره

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رد نادي الشباب السعودي، على العرض "التاريخي" المُقدم من عملاق جدة الأهلي؛ للتعاقد مع الثنائي حسان تمبكتي ومتعب الحربي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الأهلي ضم 4 صفقات محلية، في الموسم الرياضي الحالي - حتى الآن -؛ وهم الظهير الأيمن بسام الحريجي، وثنائي خط الوسط عبد الله عطيف وسميحان النابت، بالإضافة إلى الجناح فهد الرشيدي.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي وليد سعيد، تقديم الإدارة الأهلاوية، عرضًا إلى الشباب؛ للتعاقد مع تمبكتي والحربي، مقابل 95 مليون ريال سعودي.

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وكشف سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منصة "إكس" حاليًا، عن أن الإدارة الشبابية، رفضت عرض الأهلي، بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن تمبكتي، يحظى باهتمام الرباعي الكبير الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، بينما حاول الزعيم أيضًا، ضم الحربي، في وقتٍ سابق من هذا الميركاتو.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 73882كريم بنزيما
  • 7410خاليدو كوليبالي
  • 11486روبرتو فيرمينو
  • 5764نجولو كانتي
  • 13450مارسيلو بروزوفيتش
  • 24819صفقة أخرى
136811 الأصوات

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