مقابل عبد الإله العمري .. النصر يطلب 40 مليونًا وهذا اللاعب من الاتحاد!

طلبات النصر من الاتحاد لـ"التخلي" عن عبد الإله العمري

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في مفاجأة كبرى.. حدد نادي النصر، شروطه لـ"بيع" النجم الدولي عبد الإله العمري، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، إلى فريق الاتحاد، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي، مساء اليوم الخميس.

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العمري البالغ من العمر 26 سنة، يرغب في الرحيل عن الفريق النصراوي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، والذهاب إلى مدينة "جدة"، نظرًا لظروف دراسة زوجته؛ حسب بعض التقارير المحلية.

ووفقًا للإعلامي الرياضي ماجد هود، طلبت الإدارة النصراوية، من نظيرتها في قلعة العميد، الحصول على مبلغ 40 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى أحد اللاعبين، مقابل التنازل عن قلب الدفاع الدولي.

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وكشف هود في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن اللاعب الذي طلبه النصر من الاتحاد، ضمن صفقة عبد الإله العمري؛ هو الظهير الشاب مهند الشنقيطي.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن الإدارة الاتحادية، رفضت التخلي عن الشنقيطي، ولكنها رحبت بـ"التفاوض" على المبلغ المالي، رغم أن العمري سيدخل الفترة الحرة، بعد 3 أشهر من الآن.

جدير بالذكر أن الشنقيطي "24 سنة"، يُعتبر حلمًا قديمًا لنادي النصر؛ حيث طلب مسؤولو العالمي، الحصول على خدماته، مقابل إنهاء قضية النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، والتي وصلت إلى الجهات القانونية المختصة، عقب انضمامه إلى قلعة العميد، في ديسمبر 2021.

SHAHID