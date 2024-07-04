"مفلس فنيًا ولا يوجد به أي ميزة" .. انتفاضة اتحادية لرفض التعاقد مع ستيفانو بيولي

جماهير الاتحاد ترفض التعاقد مع بيولي

عبر قطاع كبير من جماهير نادي الاتحاد عن رفضهم فكرة التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، لتدريب العميد خلال الفترة المقبلة، بعد توصل الطرفين لاتفاق خلال الساعات الماضية.

وكان بيولي قد نشر عبر حسابه على منصة "إنستجرام" صورة له بشعار نادي الاتحاد، أعلن خلاله عن التعاقد مع النمور، ليقوم بحذف الصورة بعدها بدقائق.

وانتشر وسم "بيولي مرفوض" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي منذ أيام، حيث كان الحديث وقتها عن اقتراب الاتحاد من التعاقد مع المدرب الإيطالي، وعادت الجماهير مرة أخرى خلال الساعات الماضية للتفاعل معه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأبدى الكثير من مشجعي الاتحاد عدم رضاهم عن فكرة التعاقد مع بيولي، حيث غرد أحدهم قائلًا: "بيولي لا، مدرب لا شخصية ولا تكتيك ولا حسن قراءة للمباريات ولا هم يحزنون مرفوض مرفوض مرفوض".

وغرد مشجع اتحادي آخر قائلًا: "أحاول أحصل على ميزة واحدة في بيولي وما وجدت شيء للأسف، حتى تجربته مع ميلان عليها وفيها الكثير من الشكوك والملاحظات، وأكاد أجزم لو ميلان يمتلك مدرب آخر كان حقق أكثر بكثير مما حققه بيولي خلال سنواته الخمسة، أتمنى ما نستعجل ونفكر في جميع الخيارات المتاحة".

وقال مشجع آخر: "ملف المدرب أهم ملف عند الاتحادين على أي أساس تم اختيار بيولي من بين الأسماء اللي طلعت؟ مدرب مفلس فنيًا واسأل جمهور ميلان عنه، لا تهدم آمال الاتحاديين قبل أن يبدأ الدوري والسبب تعاقدكم مع بيولي".