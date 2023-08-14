لا مفر ولا مهرب .. كأس العالم يدفع الهلال لـ"بند إجباري" في عقد نيمار!

تفاصيل جديدة في صفقة انتقال نيمار إلى نادي الهلال

SHAHID

على مدار الميركاتو الصيفي الحالي بالكامل، ومجلس إدارة نادي الهلال، يبحث عن نجم "سوبر ستار"؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي؛ وهو ما تحقق أخيرًا، بالاتفاق مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الهلال اتفق مع إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على التعاقد مع نيمار، مقابل 80 إلى 90 مليون يورو، في الوقت الذي سيحصل فيه اللاعب نفسه، على راتب سنوي قد يصل لأكثر من 100 مليون يورو.

وفي هذا السياق.. كشفت فضائية "الإخبارية"، مساء اليوم الإثنين، عن وضع الإدارة الهلالية، بندًا ملزمًا في عقد الساحر البرازيلي، مع الفريق الأول لكرة القدم.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأوضحت الفضائية، أن هذا البند؛ يُلزم نيمار، على خوض بطولة كأس العالم للأندية 2025 مع الهلال، قبل الرحيل بشكل رسمي؛ إذا قرر عدم التجديد.

نيمار سيوقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بالهلال؛ لمدة عامين، حتى نهاية موسم 2024-2025، أي قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية بشكلها الجديد.

منافسات كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، تنطلق في يونيو 2025؛ حيث ضمن الزعيم، المشاركة بشكل رسمي؛ وبناءً على هذا البند، سيكون نيمار، مجبرًا على المشاركة في المسابقة، قبل الانتقال إلى أي فريقٍ آخر في صيف نفس العام، حال لم يجدد عقده مع الهلال.

ومن ناحيته.. أعلن الإعلامي الرياضي البرازيلي برونو أندرادي، عن موعد تقديم نيمار دا سيلفا جونيور، كلاعب جديد لنادي الهلال، والظهور الأول له بالقميص الأزرق.

وأشار أندرادي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن الهلال، سيقدّم الساحر البرازيلي، في حفل ضخم للجماهير ووسائل الإعلام، يوم الأربعاء أو الخميس، على أن يشارك مع الفريق لأول مرة، أمام الفيحاء، مساء السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

جدير بالذكر أن نيمار، بدأ مسيرته الكروية في صفوف نادي سانتوس البرازيلي، قبل الانتقال إلى برشلونة الإسباني في صيف 2013؛ والذي مثّله لمدة 4 سنوات، حتى انضم إلى باريس، في أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم - حتى الآن -، حيث قدرت بـ222 مليون يورو.

SHAHID