مفاوضات الهلال؟ جولين لوبيتيجي يكشف المفاجأة

المدرب الإسباني يتحدث عن انتقال روبن نيفيش إلى الهلال

كشف المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني لفريق وولفرهامبتون الإنجليزي، عن مفاجأة بشأن ما تردد حول مفاوضات نادي الهلال معه، من أجل تدريب الزعيم بداية من الموسم المقبل.

وكان الهلال يفاوض أكثر من مدرب خلال الفترة الماضية، قبل أن يُعلن عن التعاقد مع المدرب البرتغالي جورج جيسوس، الذي تولى المسؤولية بشكل رسمي.

وقال لوبيتيجي خلال تصريحات لموقع "كووورة": "لم أتلق عرضًا من الهلال، وهناك أخبار خلال سوق الانتقالات تنتشر، ولكنني سعيد بتولي تدريب فريقًا بالدوري الإنجليزي، وتركيزي حاليًا على تكوين فريق أقوى الموسم المقبل".

وعن رحيل البرتغالي روبن نيفيش إلى الهلال، قال لوبيتيجي: "كنت أتمنى استمراره بلا شك، ولكنه تلقى عرضًا مُغريًا جدًا، واختار الانتقال إلى الدوري السعودي، وأتمنى له التوفيق بكل تأكيد، ولكن علينا العثور على لاعبين آخرين لمساعدتنا".

وختم المدرب الإسباني حديثه عن الدوري السعودي قائلًا: "الدوري السعودي يعمل من أجل المستقبل، ولديهم الآن لاعبين كبار ومدربين مميزين، وهذا الأمر رائع بالنسبة للدوري السعودي، وبلا شك سيواصلون الارتقاء بالمستوى".