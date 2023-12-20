مفاجأة في ميركاتو الاتفاق .. ستيفن جيرارد يتواصل مع محمد صلاح قبل حسم هذه الصفقة!

كواليس صفقة نادي الاتفاق المحتملة

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فجّر الإعلامي الرياضي المصري أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل، عن ميركاتو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، الذي يتولى قيادته فنيًا، الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد.

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الاتفاق الذي بدأ الموسم الرياضي الحالي 2023-2024 بشكل رائع، تراجع كثيرًا في الفترة الأخيرة؛ حيث ودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

شوبير أعلن عبر برنامجه "ملعب أون تايم"، تواصل جيرارد مع النجم المصري الكبير محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي؛ لأخذ رأيه في إحدى الصفقات المحتملة، لنادي الاتفاق.

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وأوضح أن الأسطورة الإنجليزية، سأل صلاح عن اللاعب أحمد سيد زيزو، جناح نادي الزمالك المصري ومنتخب الفراعنة؛ بعد رغبة إدارة الاتفاق في التعاقد معه.

وأضاف أحمد شوبير: "صلاح أشاد بزيزو كثيرًا، خلال حديثه مع ستيفن جيرارد؛ حيث أكد له بأنه يتمتع بعقلية احترافية كبيرة".

وكشف شوبير، عن أن جيرارد، بات مقتنعًا بالتعاقد مع نجم نادي الزمالك، بعد حديثه مع محمد صلاح؛ حيث من المتوقع العمل على حسم الصفقة، خلال الأيام القادمة.

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