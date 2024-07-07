مفاجأة مدوية عن الكواليس .. صك براءة جديد لكريم بنزيما من "تهمة" رفض التعاقد مع بيولي

أسرار مثيرة عما دار في أروقة الاتحاد خلال الأيام القليلة الأخيرة

كشف الصحفي الإيطالي، جانلوكا دي مارتزيو، عن مفاجأة مدوية من كواليس وأٍسرار فشل تعاقد الاتحاد مع المدرب ستيفانو بيولي برأ بها مهاجم الفريق كريم بنزيما.

الساعات الأخيرة شهدت حديث العديد من المصادر الصحفية عن تدخل المهاجم الفرنسي وإيقافه تعاقد الاتحاد مع المدرب الإيطالي رغم توصل الطرفين لاتفاق حول كافة التفاصيل وإعلان بيولي نفسه الأمر عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

تلك الأحداث أدت إلى أزمة كبيرة في النادي الجداوي، حيث أكدت المصادر الصحفية تقديم الرئيس لؤي ناظر ونائبه عبد الله السالم لاستقالتيهما من منصبيهما في انتظار وزارة الرياضة لتحسم الأمر رسميًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مارتزيو أكد عبر موقعه الرسمي أن بنزيما لم يرفض التعاقد مع بيولي ولم يؤثر على سير المفاوضات أبدًا، مشيرًا إلى أن المدرب السابق للميلان هو من انسحب من المفاوضات والتراجع خطوة للخلف لخلافات حول التفاصيل المالية والفنية مع مسؤولي العميد خاصة بعد استقالة لؤي ناظر.

وأتم الخبير بأخبار الانتقالات حديثه بالإشارة إلى أن الاتحاد اتجه حاليًا لخيارات أخرى منها كريستوف جالتييه، المرشح من بنزيما حسب العديد من المصادر، والفرنسي لوران بلان.

حديث مارتزيو بمثابة صح براءة جديدة لبنزيما من تهمة إفشال تعاقد الاتحاد مع بيولي، وكان صك البراءة الأول قد جاء من الإعلامي عبد العزيز المريسل.