مفاجأة.. محمد صلاح عازم على الرحيل عن ليفربول إلى إحدى وجهتين!

يبدو المصري محمد صلاح عازمًا على اتخاذ خطوة غير متوقعة في مستقبله، بمغادرة ليفربول، النادي الذي حطم العديد من أرقامه القياسية خلال آخر 6 أعوام.
صلاح الذي بات مؤخرًا هداف ليفربول التاريخي في البريمييرليج، يدرس اتخاذ تحدٍ جديد في مسيرته الكروية.
هذا التحدي قد تميل فيه كفة الدوري الإسباني من ناحية صلاح، وبالتحديد العملاقين برشلونة وريال مدريد، وفقًا لموقع "فوت ميركاتو".
وكان صلاح في وقت سابق قد فتح باب الاحتمالات على مصراعيه في حوار سابق له، قائلًا حين سئل عن احتمالية لعبه لبرشلونة أو ريال مدريد: "من يدري؟!".
اختيارات المحررين
- فؤاد أنور والهارب والأنيق .. أشهر ناكري المعروف في كرة القدم
- اعتزال ورحيل وجواسيس غرف الملابس.. مدربون اضطهدوا نجومهم ودفعوهم للانفجار!
- البلطجية في جانب والإيطاليون في الآخر .. ردود أفعال قرعة دوري أبطال أوروبا
- ربع نهائي الأبطال | لعنة الماضي تُطارد أنشيلوتي وديربي أسطوري يلوح في الأفق
- NXGN 2021: أين هم الآن؟