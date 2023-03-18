مفاجأة.. محمد صلاح عازم على الرحيل عن ليفربول إلى إحدى وجهتين!

الملك المصري يتربع على عرش قلوب جماهير الريدز.. ولكن!

يبدو المصري محمد صلاح عازمًا على اتخاذ خطوة غير متوقعة في مستقبله، بمغادرة ليفربول، النادي الذي حطم العديد من أرقامه القياسية خلال آخر 6 أعوام.

صلاح الذي بات مؤخرًا هداف ليفربول التاريخي في البريمييرليج، يدرس اتخاذ تحدٍ جديد في مسيرته الكروية.

هذا التحدي قد تميل فيه كفة الدوري الإسباني من ناحية صلاح، وبالتحديد العملاقين برشلونة وريال مدريد، وفقًا لموقع "فوت ميركاتو".

وكان صلاح في وقت سابق قد فتح باب الاحتمالات على مصراعيه في حوار سابق له، قائلًا حين سئل عن احتمالية لعبه لبرشلونة أو ريال مدريد: "من يدري؟!".