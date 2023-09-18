تدهور كبير في مستقبل النجم البرازيلي بيتروس

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بعد 3 أعوام من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، يبدو أن مسيرة النجم البرازيلي بيتروس، قد شهدت تدهورًا كبيرًا وغير متوقع.

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بيتروس مثّل النصر، في الفترة من 2018 إلى 2021، قبل الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي، في يناير 2022، والذي قرر الاستغناء عنه في الصيف الحالي.

وفي هذا السياق.. أعلن نادي الصقور، الناشط في دوري الدرجة الثانية السعودي، مساء اليوم الإثنين، التوقيع مع بيتروس، بشكل رسمي.

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ونشر الصقور، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يرحب فيه بالنجم البرازيلي؛ قائلًا: "هذا الواقع.. بيتروس هنا في تبوك".

جدير بالذكر أن بيتروس البالغ من العمر 34 سنة، لعب 103 مباريات مع الفريق النصراوي، مسجلًا 16 هدفًا وصانعًا 9 آخرين، قبل ارتداء قميص الفتح، في 50 لقاءً رسميًا.

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