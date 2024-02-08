مفاجأة كريستيانو رونالدو .. لويس كاسترو خدع الجميع بتشكيل النصر أمام قوة الهلال الكاملة!

الكشف عن تشكيل ديربي الرياض الكبير..

بعد جدل طويل بشأن مشاركته من عدمها.. تم حسم مصير الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، من "التشكيل الأساسي" للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في ديربي الرياض الكبير أمام الهلال.

النصر يواجه الهلال، في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت السعودية، على ملعب "المملكة أرينا" - معقل الزعيم الجديد -، في المباراة الأخيرة من بطولة كأس "موسم الرياض" الودية.

ويتواجد رونالدو في "التشكيل الأساسي" للفريق النصراوي رسميًا، رغم الأنباء التي انتشرت بعدم قدرته على ذلك بسبب الإصابة؛ وليكوّن بذلك ثلاثي هجومي مع البرازيلي أندرسون تاليسكا وعبد الرحمن الغريب.

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ويتواصل غياب الثنائي "الحارس نواف العقيدي والظهير سلطان الغنام" عن نادي النصر؛ على خلفية أزمتيهما في معسكر منتخب السعودية الأول لكرة القدم، قبل كأس أمم آسيا "قطر 2023"، مع جلوس السنغالي ساديو ماني على الدكة.

ومن ناحيته.. دفع البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، بجميع نجوم الفريق "الدوليين"، على الرغم من عودتهم إلى التدريبات، قبل يومين فقط.

الحارس المغربي ياسين بونو يتواجد في تشكيل الفريق الهلالي الأساسي، إلى جانب قلبي الدفاع علي البليهي والسنغالي خاليدو كوليبالي والظهير الأيمن سعود عبد الحميد، مع الدفع بالساحر سالم الدوسري في خط الهجوم.

أيضًا.. ضم "التشكيل الأساسي" للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الظهير الأيسر البازيلي المنتقل مؤخرًا من العملاق الفرنسي مارسيليا؛ رينان لودي.

جدير بالذكر أن الهلال، يحتاج إلى الفوز فقط على النصر؛ من أجل التتويج بلقب كأس "موسم الرياض"، بينما يلعب العالمي على احتمالين "الانتصار أو التعادل".