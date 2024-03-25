مفاجأة كبرى عن "مقايضة" الاتحاد .. صديق عبدالرزاق حمدالله يكذب البريكي ويورط المغربي

صديق المهاجم المغربي نفى رواية أحمد البريكي جملةً وتفصيلًا..

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رغم مرور سنوات على أزمة رحيل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله عن نادي النصر السعودي إلا أن كواليسها لا يزال يُكشف عنها حتى وقتها هذا..

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أول أمس الأحد، خرج أحمد البريكي؛ المدير التنفيذي الأسبق لنادي النصر، كاشفًا عن تعامل غير لائق من النادي مع المهاجم، مبرئًا الأخير تمامًا من الأزمة، بل وأكد أن إدارة مسلي آل معمر هي من صممت على رحيله بطريقة غير لائقة، ومنعته من المشاركة في المباريات.

لكن حمد الدوسري؛ صديق حمدالله، نفى رواية البريكي جملةً وتفصيلًا، موضحًا أن المغربي هو من رفض المشاركة، لحين النظر في عرضي النصر الإماراتي والاتحاد السعودي..

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الدوسري قال خلال مساحة "محمد العوني" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "كلام البريكي غير صحيح، سواء إن كان يقصد مواجهة الفيصلي في عامي 2020 أو 2021، ففي العام الأول بالفعل كان حمدالله عائدًا من أمريكا، لكن لم يكن هناك توقف دولي كما زعم، وإن كان يقصد عام 2021 فهو لم يتدخل قط في أزمة حمدالله، لكن لكي لا أظلمه ربما لم يخبرني اللاعب بوساطته لحل المشكلة".

وأضاف: "ما حدث في مواجهة الفيصلي 2021 أن حمدالله طلب من المدرب ألا يخوض المباراة وتحدث مع الإدارة كذلك، والمدرب وافق، بداعي أن اللاعب مشتت ومنشغل في عرض النصر الإماراتي، لكن لم يحدث أي تصادم بينه وبين أي مسؤول ولم يمنعه أحد من الانضمام للمعسكر - كما زعم البريكي -، هو فقط اكتفى بما قدمه مع العالمي وأكد أنه لم يعد قادرًا على تقديم المزيد".

وكشف صديق الساطي عن مفاجأة بشأن مفاوضات الاتحاد لضمه، موضحًا أن النادي الجداوي بالفعل فتح خط تفاوض مع نظيره العاصمي منذ نهاية موسم 2020-2021، لإجراء "مقايضة"، تتضمن المغربي، ثم تجددت المفاوضات في بداية الموسم التالي وقبل مواجهة الفيصلي تحديدًا بخمسة أيام تقريبًا.

يذكر أن حمدالله انضم للاتحاد في شتاء 2022 في صفقة انتقال حر بعد فسخ النصر لعقده، لكن الأخير اتهم الأول بالتفاوض مع اللاعب خلال فترة سريان عقده دون إذن، وهو ما عرض النادي الجداوي لعقوبات وحرمان من التعاقدات لفترة.

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