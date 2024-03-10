مفاجأة كبرى .. العين يزف البشرى إلى النصر قبل قدومه للرياض

هل يستغل النصر الفرصة ويعبر لنصف نهائي دوري أبطال آسيا؟

زف نادي العين الإماراتي بشرى لخصمه النصر السعودي، قبل مواجهة الفريقين القارية، وإن كان النبأ حزينًا بالنسبة لكافة الزعماء.

الزعيم الإماراتي يتجه اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية "الرياض"، استعدادًا لمواجهة العالمي غدًا الإثنين، على استاد الأول بارك، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأعلن الفريق الإماراتي قائمته للمباراة، والتي شهدت غياب هدافه لابا كودجو، الذي لا يزال متأثرًا بإصابته التي تعرض لها قبل لقاء الذهاب، في العضلة الخلفية.

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كودجو غاب عن لقاء الذهاب، لكن زميله المغربي سفيان رحيمي نجح في اقتناص الفوز من فك النصر، بهدف نظيف.

ووقتها تساءل النصراويون: "ماذا كان سيحدث لو حضر كودجو؟!"، وسط مخاوف كبيرة من لحاقه بلقاء الرياض، لذا من شأن غيابه أن يبعث قليل من الأمل في نفوسهم بخصوص قدرة فريقهم على الفوز ومن ثم التأهل.

جدير بالذكر أن النصر يعاني من تراجع كبير مؤخرًا، إذ لم يحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات له، فتعادل أمام الحزم وخسر أمام الرائد في الجولتين الـ22 والـ23 من دوري روشن السعودي، وهُزم أمام العين في الذهاب الآسيوي.