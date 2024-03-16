مفاجأة .. "قرد" يتسبب في تفجير أزمة حادة بين فينيسيوس وريال مدريد!

المدير العام للنادي تدخل بنفسه

منشور خاطىء تسبب في أزمة هائلة بين ريال مدريد وفينيسيوس جونيور، كادت أن تمنع اللاعب من المشاركة أمام فالنسيا بالدوري الإسباني.

القصة تعود إلى صورة نشرتها حسابات ريال على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل يومين من مواجهة الخفافيش، والتي ظهر فيها فينيسيوس وهو يقبل شعار ناديه وبجانبه ملصق لأحد موزعين الأغاني ويظهر في شعاره تطور القرد إلى الإنسان.

شبكة "ريليفو" قالت إن الصورة التي احتوت على شعار الموزع الموسيقي "Vini Vici" نُشرت لمدة نصف ساعة حتى اكتشف شخص ما الخطأ، ولكن بعد فوات الآوان، لأن فينيسيوس شاهد المنشور وشعر بحالة شديدة من الغضب.

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وقام اللاعب بالاتصال على الفور بمسؤولي النادي الأبيض وهدد بعدم السفر إلى فالنسيا، ووصلت ضخامة الأزمة لدرجة أنها أجبرت خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام على التدخل لتهدئة الأمور.

ومن جانبه طالب فينيسيوس باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المسؤولين عن هذه الواقعة، في الوقت الذي يفضل فيه ريال الحفاظ على السرية المطلقة بشأن هذا الحادث.

ومن حسن الحظ أن الجميع كان منشغلًا بالمناوشات التي جرت قبل مواجهة فالنسيا وبعدها، مما ساهم في عدم ملاحظة الجماهير للمنشور المثير للجدل.