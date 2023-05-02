مفاجأة في زيارة ليونيل ميسي إلى السعودية .. باريس سان جيرمان غاضب لهذا السبب!

زيارة ليونيل ميسي إلى السعودية تشعل غضب باريس سان جيرمان..

shahid

يبدو أن زيارة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المملكة العربية السعودية يوم الإثنين للترويج للسياحة في المملكة قد أشعلت ثورة غضب داخل أروقة النادي الباريسي.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أن بعض لاعبي باريس سان جيرمان أصيبوا بحالة من الصدمة نتيجة رحلة ميسي إلى السعودية بعد مواجهة لوريان في الجولة 33 من الدوري الفرنسي 2022-23.

لاعبو باريس سان جيرمان كان من المقرر أن يحصلوا على يومي راحة في حالة الفوز على لوريان، ولهذا السبب خطط ميسي رحلته إلى السعودية، لكن الخسارة بنتيجة 3-1 غيرت خطط النادي.

وقرر كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان أن يخضع اللاعبون لجلسة تدريبات يوم الإثنين بصورة طبيعية بعد تلك الخسارة، لكن ميسي غاب عن المران لتواجده في السعودية.

تقرير الصحيفة الفرنسية شدد على أن تصرف ميسي لم يعجب عددًا من اللاعبين في غرفة ملابس باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى قطاع عريض من جمهور الفريق، ولا يريد النادي إعطاء انطباع بأن اللاعبين في إجازة بعدما أصبح لقب الدوري الفرنسي على المحك.

خسارة باريس سان جيرمان من لوريان جمدت رصيده عند 75 نقطة، ليصبح الفارق خمس نقاط فقط مع مارسيليا الوصيف، مع تبقي خمس جولات حتى نهاية الموسم.

Shahid