يتعلم الكيرم وحي الدرعية يستقبله .. تفاصيل اليوم الأول لزيارة ليونيل ميسي للسعودية

ميسي وأنتونيلا وأبنائهما وصلا للسعودية اليوم، وبدأوا جولتهم على الفور في البلاد

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لا يريد الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أن يهدر أي وقت خلال زيارته الحالية للسعودية، إذ بدأ على الفور جولته بعد ساعات قليلة من وصوله.

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الأرجنتيني موجود حاليًا في السعودية بصفته سفير السياحة في المملكة، وتحديدًا في العاصمة "الرياض"، إذ تعد الزيارة الحالية هي الثانية له بعد منحه هذا المنصب الشرفي.

ونشر أحمد الخطيب؛ وزير السياحة السعودي، عدد من الصور لتفاصيل اليوم الأول لليو في المملكة، إذ يصطحب معه زوجته أنتونيلا روكوزو، وأبنائه الثلاثة تياجو، ماتيو وسيرو.

وظهر ميسي في إحدى الصور وهو يلعب لعبة "الكيرم"، صاحبة الشعبية الكبيرة في السعودية، رفقة أحد أبنائه، فيما ظهرت العائلة في صور أخرى مع حيوان الظبي.

وعلق الخطيب: " سعيد بزيارة ميسي وعائلته إلى السعودية للاستمتاع بوجهاتنا السياحية المتنوعة، واستكشاف تجارب أصيلة تعكس حفاوة شعبنا وكرمهم، ونرحب بالزوار من مختلف دول العالم للاستمتاع برحلة فريدة إلى المملكة".

فيما انتشرت صور أخرى للعائلة في الدرعية، الموجودة في شمال الرياض، للتعرف على التراث السعودي.

جدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية ربطت بين هذه الزيارة واحتمالية انضمام ميسي لأحد الأندية السعودية في الصيف المقبل في ظل نهاية عقده مع الفريق الباريسي في يونيو المقبل.

Shahid