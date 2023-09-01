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مفاجأة .. "فوز الهلال على الاتحاد غير شرعي"

أحمد فرهود
Al Hilal VS Al IttihadGetty
الإتحادالهلالسيرجي ميلينكوفيتش سافيتشسالم الدوسريدوري روشن السعودي

مفاجأة تحكيمية في كلاسيكو الهلال والاتحاد

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في ليلة ستظل خالدة في أذهان جماهير نادي الهلال.. حقق الفريق الأول لكرة القدم، فوزًا غاليًا على الاتحاد (4-3)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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هذا الفوز؛ جاء على الرغم من أن الهلال، كان متأخرًا في الشوط الأول من عمر الكلاسيكو، بهدف واحد مقابل ثلاثة، إلا أنه عاد وحقق ريمونتادا تاريخية، في النصف الثاني من المواجهة.

وفي هذا السياق.. كشف المحلل التحكيمي محمد ريشة، عن أن هدف فوز الهلال على الاتحاد، والذي سجله سالم الدوسري، في الدقيقة 71 من عمر الكلاسيكو؛ غير صحيح.

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وأوضح ريشة في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، أن الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، قام بالوثب بـ"شكل واضح"، على عمر هوساوي، قلب دفاع نادي الاتحاد، قبل صناعة الهدف برأسه، إلى سالم.

وكان على الحكم بناءً على ذلك، أن يقوم بـ"إلغاء" الهدف، واحتساب خطأ لمصلحة العميد الاتحادي، كما كان يجب على تقنية الفيديو "فار"، أن تتدخل.

جدير بالذكر أن الزعيم الهلالي، انتزع صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، بشكل مؤقت بعد هذا الفوز، برصيد 13 نقطة.

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