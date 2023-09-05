الهولندي أحرج مدربه السابق

تناول قائد منتخب هولندا، فيرجيل فان دايك، تصريحات مدربه السابق في منتخب الطواحين، لويس فان خال، والتي تحدث فيها عن أن كأس العالم قطر 2022 كان "مجهزًا" من أجل ليونيل ميسي.

وكان فان خال قد ظهر بالأمس عبر شبكة "NOS" الهولندية وتطرق إلى هذا الأمر بوضوح قائلًا إن "شكل الأهداف التي سجلتها الأرجنتين وعدم عرض لاعبيهم للعقوبات رغم التجاوزات يشير إلى ذلك".

وتحدث فان دايك بدوره عبر نفس المنصة حين سئل عن الأمر، مؤكدًا أنه لا يتفق مع فان خال في تلك الوجهة من النظر.

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وقال فان دايك: "يستطيع أن يقول ما يحلو له، لكنني غير مقتع بما يقول ولا أستطيع أن أشاركه الرأي".. ثم سئل لاعب ليفربول عما إذا كانت المجموعة "المنتخب الهولندي الحالي" تتبنى نفس رأي فان خال؟ فأجاب: "لا".