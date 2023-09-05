لم ينس مرارة الخروج من مونديال قطر .. لويس فان خال: فوز الأرجنتين بكأس العالم كان مجهزًا

مدرب هولندا السابق خرج بتصريحات جريئة ضد "فيفا"..

يبدو أن لويس فان خال المدير الفني لمنتخب هولندا خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 لم ينس حسرة توديع مونديال قطر من ربع النهائي أمام الأرجنتين، حيث ادعى أن فوز "الألبيسيليستي" باللقب كان مجهزًا من قبل.

فان خال، الذي ظهر مساء الإثنين في حفل توزيع جوائز الدوري الهولندي، وجه رسالة واضحة وشديدة اللهجة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأنه كان السبب الرئيسي في تتويج الأرجنتين بالمونديال الأخير.

وقال فان خال في تصريحات لشبكة "NOS" الهولندية: "عندما ترى كيف يسجل منتخب الأرجنتين الأهداف وكيف نسجلها نحن، وعندما ترى كيف تجاوز بعض لاعبي الأرجنتين حدودهم دون التعرض لعقوبات، أعتقد أن الأمر كله كان لعبة متعمدة".

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وعندما سأله المراسل عما يقصد أضاف المدرب هولندا السابق: "أعني كل ما أقوله بذلك"، ليطرح عليه الصحفي سؤالًا جديدًا قال فيه: "هل تقصد أن الأمور كلها تمت ليكون ميسي بطلًا للعالم؟"، ليرد قائلًا: "أعتقد ذلك، ولكني قلت ما يكفي".

ثم قال له الصحفي إن "هذا يقول الكثير"، فقال فان خال منزعجًا: "سألتني وأجبت، أنا لا أكذب أبدًا". والتفت للصحفي: "لماذا هذا الإلحاح عندما أجيب بما أفكر فيه؟".

يذكر أن منتخب هولندا ودع منافسات كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي بعد الخسارة بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح أمام الأرجنتين، بعد مباراة مثيرة بين المنتخبين انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.