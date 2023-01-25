مفاجأة غريبة .. "كوتينيو" رفيق ألفيش في الزنزانة!

من رفيق ألفيش في السجن؟

تعرض النجم البرازيلي داني ألفيش للاعتقال والحبس في سجن بريانز 2 منذ يوم الاثنين الماضي، بعد قرار المحكمة بسبب اتهامه بجريمة اعتداء جنسي.

وأمرت القاضية آنا مارين، من محكمة التحقيق رقم 15 في برشلونة سجن اللاعب دون كفالة بعد اتهامه بالاعتداء على فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا في حمام بملهى ساتون الليلي.

ووفقًا لموقع "El Periódico" فلم يتم الكشف عن كل التفاصيل الخاصة بالواقعة لكن تم نشر صباح اليوم الأربعاء بعض جوانب أيام ألفيش الأولى في السجن.

ونشر الصحفي الإسباني إيميلو بيريز، صورة للاعب داني ألفيش مع سجين أخر يدعى كوتينيو، وهو نفس أسم نجم برشلونة السابق وأستون فيلا الحالي.

وهذا المسجون متهم أيضًا بارتكاب جريمة جنسية وتم اختياره من قبل المسؤولين عن السجن لمساعدة اللاعب ألفيش على التكيف مع حياته الجديدة.

وبناءً على قرار القاضي بتركه بدون كفالة والتحقيقات الأخيرة فإن كل شيء يشير إلى أن ألفيش يمكن أن يقضي وقتًا طويلاً في السجن ولهذا السبب يجب أن يتكيف في أقرب وقت ممكن مع الروتين القاسي الموجود في السجن.

وقرر داني ألفيش تعين المحامي كريستوبال مارتيل قبل بضعة أيام وسيشارك دفاع اللاعب مع ميرايدا بوينتي، التي كانت حتى الآن محامية البرازيلي وسنرى ما هي الإستراتيجية التي سيتبعها الدفاع في الأيام المقبلة حيث طلب اللاعب الإدلاء بشهادته مرة أخرى أمام القاضي.