مفاجأة من عائلة رياض محرز لمساعدة الأهلي في "قهر" النصر!

عائلة رياض محرز تفاجئ اللاعب في كلاسيكو النصر والأهلي

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جهزت عائلة الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مفاجأة سارة للاعب، على هامش مباراة الكلاسيكو أمام النصر.

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الأهلي يحل ضيفًا على النصر، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ووفقًا للإعلامي الرياضي وليد سعيد، تتواجد عائلة محرز بالكامل، في العاصمة السعودية "الرياض"، لتحفيزه في الكلاسيكو، ومساعدته للحصول على النقاط كاملة.

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وكشف سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الجمعة، عن أن العائلة ستحضر كلاسيكو النصر والأهلي، من مدرجات ملعب "مرسول بارك".

وتألق الساحر الجزائري تحت أنظار عائلته؛ سيكون عاملًا هامًا للغاية، في تحقيق قلعة الراقي، الفوز على النصر، في كلاسيكو السعودية الكبير؛ حيث يعتبر أهم عنصر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن محرز انضم إلى الأهلي، في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ حيث سجل هدفين وصنع 3 آخرين، خلال 6 مباريات رسمية، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -.

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