مفاجأة صادمة لجوارديولا.. نجم هجوم مانشستر سيتي يطلب الرحيل!

هل يبدأ عقد مانشستر سيتي في الانفراط؟

مفاجأة كبرى تلقاها مانشستر سيتي بطلب نجمه خوليان ألفاريز الرحيل عن صفوف الفريق السماوي، بعد فترة ناجحة تحت إمرة المدرب بيب جوارديولا.

برنامج "الشيرينجيتو" تحدث أن هذا يأتي بعد رفض ألفاريز عرضًا بتجديد عقده لمدة عام إضافي ليمتد إلى عام 2028، مطالبًا إدارة السيتي بوضع قيمة انتقال "مقبولة" له إن أراد الرحيل.

السبب الرئيس ربما والذي كشفت عنه صحيفة "ذا صن" هو أن ألفاريز غير راض بلعب دور الرجل الثاني في مركز رأس الحربة خلف إرلينج هالاند.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان مانشستر سيتي قد رفض عرضًا من أتلتيكو مدريد من أجل ضم جوليان ألفاريز، بدا متمسكًا به في ضوء إعجاب بيب جوارديولا الشديد بقدراته.

وكان ألفاريز قد وصل إلى مانشستر سيتي في موسم 2022-2023، بعد أن أبرم السيتي صفقته في 2021 وقضى هذا الوقت بين صفوف ريفر بليت الأرجنتيني.