مفاجأة صادمة تسعد برشلونة.. باريس سان جيرمان يطلب من مدافعه الرحيل عن الفريق!

هل يصطاد برشلونة في الماء العكر؟

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن نادي باريس سان جيرمان أخطر لاعب دفاعه ميلان شكرينيار بمغادرة النادي العاصمي، في مفاجأة مدوية.

السلوفاكي فشل في أن يكون ضمن الخطط الأساسية للمدرب الإسباني لويس إنريكي، ويبدو غير راغب ختى في بقائه ضمن صفوف الفريق.

صحيفة "لو باريزيان" أفادت بأن باريس سان جيرمان صارح شكرينيار برغبته في أن يرحل بنفسه، دون أن يضطر النادي الباريسي لفسخ تعاقده وتحمل التبعات المادية أي أن يرحل بالتراضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرتبط شكرينيار بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2028 مع باريس سان جيرمان، ولكنه على الأرجح لن يوجد ضمن قائمة الباريسيين لعام إضافي.

وكان باريس سان جيرمان قد تغلب على منافسة ضارية من عدد من عمالقة أوروبا على ضم شكرينيار الصيف الماضي، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن!.

وكان شكرينيار على قائمة المطلوبين في برشلونة الموسم الماضي، لكن ظفر باريس سان جيرمان كان متوقعًا في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعانيها النادي الكتالوني، وقد تمثل تلك الأنباء بادرة أمل جديدة لبرشلونة للحصول على المدافع السلوفاكي الذي قدم أفضل مستوياته مع إنتر ميلانو.