مفاجأة .. "سلطان الغنام سيشارك مع النصر رغم الإيقاف"!

جديد أزمة إيقاف نجم نادي النصر سلطان الغنام

SHAHID

أثار الإعلامي الرياضي سعيد أبو داهش، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد عقوبة إيقاف سلطان الغنام، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم أوقفت الغنام؛ لمدة 4 مباريات كاملة، بحجة تلفظه ضد حكم مباراة النصر وأبها، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2023-2024.

وكشف أبو داهش في تصريحات مع برنامج "الحصاد الرياضي"، عن أن الغنام، قد يشارك مع الفريق النصراوي، على الرغم من عقوبة الإيقاف.

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وأوضح الإعلامي الرياضي، أن مسؤولي النصر يعملون للحصول على طلب "تدابير وقتية"؛ لحين الاستئناف على العقوبة وصدور القرار النهائي.

وأشار إلى أن اللاعب الدولي السابق ناصر الشمراني، شارك بـ"التدابير الوقتية" سابقًا، على الرغم من قرار إيقافه، ما أثار الجدل في الشارع الرياضي السعودي.

وتوقع سعيد أبو داهش، أن يتكرر الأمر مع سلطان الغنام، وتتسبب مشاركته مع نادي النصر بـ"التدابير الوقتية"، في أزمة كبرى؛ في إشارة إلى احتجاج الفرق المنافسة.

SHAHID