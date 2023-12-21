مفاجأة خيالية لبرشلونة .. السوبر ليج يُعلن نظام البطولة ويوجه رسالة للجماهير!

قام بتوضيح الفوارق بين فكرة المشروع والنسخ الجديدة لبطولات الاتحاد الأوروبي

بعد ساعات من قرار محكمة العدل الأوروبية الذي انتصر لمشروع السوبر ليج في مواجهة الاتحاد الأوروبي، بدأت فكرة المسابقة تتضح بشكل أكبر.

محكمة العدل أقرت بأن الاتحاد الأوروبي لا يحق له معاقبة الأندية المؤسسة والداعمة لفكرة السوبر ليج، مما يفتح الطريق لوضع الأسس والمبادىء الرئيسية لهذه البطولة.

شركة "A22 Sports" صاحبة المقترح خرجت بتغريدة عبر منصة "إكس" للحديث عن هيكل المسابقة بشكل مختصر، وأشارت إلى بطولة الرجال ستعتمد على هيكل دوري مبني على هرم أوروبي حقيقي.

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وعددت للجماهير الاختلافات بين البطولة والنسخ الجديدة من المسابقات الأوروبية التي ستظهر للنور الموسم القادم، وأبرزها البث المجاني للمباريات، لعب مباريات الذهاب والإياب على مدار البطولة وهو ما لا يحدث في الشكل الجديد المنتظر، وخوض كل فريق 14 مباراة كحد أدنى مقابل 8 لبطولات يويفا

وستتألف المسابقة من 64 ناديًا يتم تقسيمهم على 3 مستويات، وتعتمد المشاركة فيها على الجدارة الرياضية مع عدم وجود أعضاء دائمين، وينطبق نفس الأمر على نسخة السيدات من المشروع..

القسم الأول سيطلق عليه "مستوى النجوم" ويتكون من 16 فريقًا، ثم المستوى الذهبي 16 فريقًا، والمستوى الأزرق "32 فريقًا" بوجود نظام الصعود والهبوط بين الأقسام المختلفة.

ويعتمد التأهل من المستوى الثالث "الأزرق" على النتائج المحلية لكل فريق، على أن تلعب الفرق 7 مباريات على ملعبها و7 خارج أرضها.

وقامت الشركة بنشر مقطع فيديو يوضح الأساليب الحديثة التي ستستخدمها لتوفير أفضل تجربة ممكنة للجماهير لمشاهدة المباريات عبر الإنترنت.

ومن جانبها سلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الضوء على الفوائد المالية للأندية المشاركة في البطولة وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد، وذلك بفضل ضخ حوالي 15 مليار يورو لتنظيم النسخة الأولى من السوبر ليج.

وأشارت إلى أن الثنائي الإسباني سيحصل على القيمة الأكبر من الأرباح بسبب حفاظه على المشروع وتمسكهما به حتى النهاية، مما يعني دخول نحو مليار يورو لخزينة برشلونة، وهو المبلغ الذي سيجعل الأزمة المالية للنادي تختفي في لمح البصر، بينما سيتمتع ريال بقدرة مالية قوية لسنوات طويلة تجعله يتمكن من إحداث طفرة هائلة بالفريق.

ومن المقرر أن تضم هذه البطولة الجديدة أندية ذات سجلات حافلة وأصول عريقة ولكنها لم تعد في أفضل حالاتها مثل آيندهوفن، فينورد، أندرلخت وبعض الأندية البرتغالية، لإغرائها بضخ اقتصادي غير مسبوق، كما تمت اتصالات مع أكثر من 60 ناديًا للانضمام للمشروع.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قام بخطوات استباقية تحسبًا لهذا القرار، عن طريق جمع توقيعات من الأندية لمناهضة فكرة السوبر ليج بمساعدة ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان رئيس رابطة الأندية الأوروبية.

وفي نهاية تقريرها أكدت أن الشركة المؤسسة ستخرج خلال الساعات القليلة الماضية للكشف عن المزيد من التفاصيل الخاصة بالمشروع وملامحه الرئيسية بعد هذا القرار التاريخي.