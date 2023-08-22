مفاجأة .. حسم القرار النهائي باستئناف ليفربول على طرد ماك أليستر!

علي سمير
Alexis Mac Allister Liverpool 2023-24Getty Images
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قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الرضوخ لمحاولات ليفربول للاستئناف على قرار طرد لاعبه أليكسيس ماك أليستر بمواجهة بورنموث الأخيرة.

لاعب وسط الريدز تلقى البطاقة الحمراء في المباراة التي فاز بها فريقه على بورنموث بنتيجة 3/1 بعد تدخله على ريان كريستي لاعب الفريق الخصم.

الحالة صاحبها جدلًا شديدًا بسبب جدية طرد النجم الأرجنتيني، لذلك قام ليفربول بالاستئناف وهو ما تم قبوله عن طريق لجنة تنظيمية مستقبلة بالدوري الإنجليزي.

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وقال الموقع الرسمي للريدز إن اللاعب سيكون متاحًا بصورة عادية من أجل التواجد مع ليفربول في المباراة القادمة أمام نيوكاسل يونايتد يوم الأحد القادم.

يذكر أن ماك أليستر يعتبر من الوافدين الجدد في ليفربول هذا الموسم، حيث انضم من برايتون مقابل 42 مليون يورو.

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