مفاجأة لجماهير الاتحاد .. تطورات مهمة في أزمة عبد الرحمن العبود

تطورات مهمة في أزمة عبد الرحمن العبود داخل نادي الاتحاد

SHAHID

الجميع يترقب قرار البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، بخصوص عودة النجم عبد الرحمن العبود، إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم، مجددًا.

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سانتو يستبعد العبود البالغ من العمر 28 سنة، من مباريات الفريق الاتحادي، منذ نهاية الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ لأسباب انضباطية.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي منار شاهين، مساء اليوم الخميس، عن تطورات مهمة للغاية، في ملف "أزمة" نجم نادي الاتحاد.

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وكتب شاهين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "هنالك تقارير إيجابية عن عبد الرحمن العبود، بشأن انضباطيته والتزامه الكامل بالبرنامج المعد له".

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن عودة العبود، للمشاركة مع زملائه، في التدريبات الجماعية للفريق الأول؛ متوقفة عل قرار نونو سانتو حاليًا.

جدير بالذكر أن إدارة الاتحاد، رفضت إعارة أو بيع اللاعب، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ على أمل حل الأزمة بينه والمدير الفني البرتغالي، خلال الموسم الحالي.

SHAHID