مفاجأة جديدة في ملف أولمو .. الاتحاد الإسباني يحسم خياره بين برشلونة ورابطة الليجا

ماذا حدث؟

يبدو أن بداية العام الجديد ستكون مخيبة جدًا لعشاق برشلونة، حيث تتوالى الصدمات في ملف تسجيل داني أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق المحلية للنصف الثاني من الموسم الجاري.

البارسا حاول بشتى الطرق إقناع رابطة الليجا بقيد اللاعبين لكن كل الحلول فشلت، وقد كان حله الأخير التوجه لاتحاد كرة القدم الإسباني لقيد اللاعبين في مسابقة كأس الملك، على أن يحل مشكلة قيدهما في قائمة الدوري مستقبلًا مع الرابطة.

صحيفة آس الإسبانية وجهت صدمة لمساعي النادي الكتالوني بالكشف عن نية اتحاد كرة القدم وقراره بهذا الشأن، حيث أشارت إلى أن الاتحاد المحلي ينوي الوقوف بجانب الرابطة ورفض طلب برشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة أوضحت عبر مصادرها في الاتحاد أنه سيصعب جدًا على المسؤولين وخاصة الرئيس، رفائيل لوزان، الدخول في خلاف مع رابطة الليجا بعدما تم مد الجسور بين الطرفين في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن الاتحاد يتبنى وجهة نظر الرابطة بأن برشلونة هو المخطئ في القضية منذ البداية.

عدم نجاح برشلونة في تسجيل أولمو وفيكتور يعني تعرضه لخسارة مالية هائلة تتخطى الـ260 مليون يورو، هذا بجانب الخسارة الفنية بالطبع.