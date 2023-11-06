مفاجأة جديدة عن عرض الهلال لليونيل ميسي .. مبلغ خرافي "تعامل معه بلا مبالاة"

كواليس جديدة عن مفاوضات نادي الهلال مع ليونيل ميسي

SHAHID

على الرغم من مرور عدة أشهر، على رفض الأسطورة الأرجنتينية، الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ إلا أن كواليس المفاوضات، لا تزال تتسرب من وقتٍ إلى آخر.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ميسي البالغ من العمر 35 سنة، رفض عرض الهلال، في صيف العام الحالي، مفضلًا الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي غيليم بالاجي، صديق الأسطورة الأرجنتينية وكتب سيرته الذاتية، عن "عرض خرافي" - لم يتم ذكره من قبل -، قدّمه الهلال إلى اللاعب.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأعلن بالاجي في تصريحات مع شبكة "caughtoffside"، تقديم الهلاليون، عرضًا بقيمة مليون دولار في السنة الواحدة؛ من أجل إقناع ليونيل ميسي، بالانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن هذا العرض تم التفاوض عليه في العاصمة الفرنسية، عندما كان عقد ميسي مع نادي باريس سان جيرمان، على وشك النهاية.

وأكد غيليم بالاجي، على أن ليو، لم يبد اهتمامًا كبيرًا بهذا العرض الخرافي؛ حيث اختار في النهاية، الانضمام إلى إنتر ميامي.

جدير بالذكر أن ميسي، سجل 11 هدفًا وصنع 5 آخرين، خلال 14 مباراة رسمية مع الفريق الأمريكي في مختلف المسابقات، متوجًا بلقب كأس الدوريات.

SHAHID