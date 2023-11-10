مفاجأة | تعاقد تاريخي مرتقب .. أسطورة إيطاليا على أبواب الاتحاد

اسم تاريخي يقترب من نادي الاتحاد

SHAHID

بات أحد أساطير الكرة الإيطالية، على أبواب نادي الاتحاد السعودي، الذي يجهز لثورة كبرى في الأيام القادمة؛ بعد تراجع النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد توّج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي، في الموسم الماضي 2022-2023؛ إلا أن النتائج تراجعت بشكل كبير في العام الرياضي الحالي؛ ما أدى إلى إقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، مع أنباء عن تغييرات أخرى.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي الشهير فابريزيو رومانو، أن الأسطورة الإيطالية باولو مالديني، بات المرشح الأول؛ لتولي منصب المدير الرياضي في نادي الاتحاد.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكشف رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمة، عن أن مالديني، سيحسم مستقبله قريبًا؛ حيث يقوم بدراسة عرض الاتحاد بشكل جدي، في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن مالديني تولى منصب مدير التخطيط الرياضي والتطوير لنادي ميلان الإيطالي في 2018، وبعدها بعام نال ترقية ليصبح المدير التقني؛ حيث أعاد بناء الفريق، بالتعاقد مع عدد من المواهب الشابة، قبل الرحيل في صيف العام الحالي.

SHAHID