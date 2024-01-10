مفاجأة بشأن كينجدوم أرينا .. بشرى "آسيوية" سارة لجماهير الهلال

تعرف على آخر تطورات ملعب كينجدوم أرينا

تنتظر جماهير نادي الهلال بفارغ الصبر، استضافة ملعب كينجدوم أرينا لمباريات فريقها، وذلك بعد الإعلان عن أن الملعب سيكون جاهزًا لهذا الأمر في نهاية شهر يناير الجاري.

وكشف الإعلامي عبد الرحمن أباعود عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن هناك وفدًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سيكون بزيارة ستاد "كينجدوم أرينا" الخاص بنادي الهلال، من أجل الاطلاع على المنشأة.

ويُريد وفد الاتحاد الآسيوي مطابقة ملعب كينجدوم أرينا لشروط الاتحاد، وفي حال مطابقتها سيتم نقل مباراة الهلال وسابهان الإيراني إلى المنشأة الجديدة، وفقًا لما ذكره أباعود.

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جاء ذلك بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إقامة مباراة الهلال وسباهان الإيراني يوم 15 فبراير لمباراة الذهاب في إيران، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 22 فبراير في ملعب الملز.

وإذا تمت الموافقة على استضافة ملعب كينجدوم أرينا لمباريات الهلال الآسيوية، سيتم نقل مباراة الإياب عليه بدلًا من ملعب الملز.