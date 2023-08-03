مفاجأة.. برشلونة يرفض عودة نيمار!

أحمد مجدي
Neymar BarcelonaGetty / Goal
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البرازيلي لا يرحب به ناديه السابق

من المفاجئ أن يعرض عليك لاعب بقيمة نيمار مجانًا وتقوم برفضه، ولكن هذا ما فعله ناديه السابق برشلونة الذي لم يبد مرحبًا بنجمه السابق.

باريس سان جيرمان على وشك تفعيل دفع الشرط الجزائي لعثمان ديمبيلي والمقدر بخمسين مليون يورو، ليحصل عليه من برشلونة، ولكن هذا لم يكن فقط باب التفاوض الوحيد بين الناديين.

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الفريق العاصمي عرض على برشلونة استعارة نيمار لمدة موسم واحد ضمن بنود الصفقة، ولكن وفقًا لصحيفة "سبورت" لم يرحب النادي الكتالوني بتلك العودة.

راتب نيمار الخيالي وبلوغه من العمر 31 عامًا كانا أهم سببين في قرار برشلونة الهام حيال هذا الملف، فاتورة الرواتب لن تتسع لبند عملاق جديد!.

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63344 الأصوات