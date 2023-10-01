مفاجأة أهلاوية للاتحاد في الديربي .. خطط سانتو في مهب الرياح!

الاتحاد سيجد مفاجأة في تشكيل الأهلي!

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كشفت تقارير صحفية عن وجود مفاجأة في تشكيل الأهلي لمباراة الاتحاد المقبلة في دوري روشن خلال ديربي جدة المرتقب بين الفريقين.

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جاء هذا بحسب ما ذكر الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه في منصة إكس، مؤكدًا أن اللاعب لن تعيقه إصابته من المشاركة في المباراة.

وكان اللاعب الإيفواري قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد الاتفاق في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويلعب الاتحاد ضد الأهلي في ديربي جدة ضمن الجولة التاسعة من المسابقة يوم الجمعة القادمة بعد مباراته في دوري أبطال آسيا بالغد.

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جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، لكن الأهلي يحتل المركز السادس.

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