مفاجأة مدوية للنصر وكريستيانو رونالدو .. تركي آل الشيخ يراضي العالمي بعد "سخرية" الهلال

لم يعد بإمكان جمهور الهلال السخرية من النصر!

فجر تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودية، بشكل رسمي، اليوم الخميس، مفاجأة من العيار الثقيل لنادي النصر وجماهيره، على هامش مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض.

العالمي يستضيف الفريق الأمريكي حاليًا، على ملعب المملكة أرينا؛ الذي أهداه آل الشيخ لنادي الهلال، في ثاني جولات كأس موسم الرياض.

وقبل انطلاق اللقاء، زف الوزير السعودي البشرى للعالمي، معلنًا عن شراكة مع محمد الخريجي؛ أحد أكبر الداعمين للنصر، لتطوير استاد العالمي "الأول بارك" أو إنشاء صرح جديد، يشبه "المملكة أرينا".

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هذه الخطوة تأتي بعد السخرية الكبيرة التي أطلقها جمهور الهلال على "الأول بارك" بعد إهداء تركي لهم "المملكة أرينا"، في ظل فارق الإمكانات الكبير بينهما.

وعلى جانب آخر، وبشأن قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، فقد أعلن وزير الترفيه إنشاء أكبر مشروع ترفيهي في النسخة المقبلة من موسم الرياض، بالشراكة مع صاروخ ماديرا.