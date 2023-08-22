مفاجأة من العيار الثقيل .. ذهبي الاتحاد يعلن إتمام صفقة محمد صلاح ولكن!

يبدو أن "فخر العرب" سيكمل سلسلة الانتقالات العالمية لدوري روشن..

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رغم حديث التقارير عن تمسك ليفربول الإنجليزي بنجمه المصري محمد صلاح إلا أن أحمد بن علي القحطاني؛ عضو ذهبي نادي الاتحاد السعودي، أشعل حماس الجماهير ومنحهم الأمل لإتمام الصفقة.

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العميد في حاجة ماسة لدعم جناحه الأيمن، في ظل عدم قناعة المدرب البرتغالي نونو سانتو، باللاعب المحلي عبد الرحمن العبود، ووضع مو هدفًا رئيسيًا له خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

خلال الفترة الماضية، رامي عباس؛ وكيل الفرعون المصري، بنفسه نفى عزمه الرحيل عن أوروبا خلال الموسم الجاري، وكذلك بالأمس، شدد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، على أن النادي الإنجليزي يعامل صلاح على أنه "لا يمكن المساس به"، لكن في السعودية الأوضاع مختلفة..

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ذهبي الاتحاد، وعبر حسابه على منصة "X" للتواصل الاجتماعي، قام بنشر صورة صلاح بقميص العميد، مرفقًا إياها بالساعة الرملية، في إشارة لاقتراب إتمام الصفقة.

لكن الغريب في الأمر أنه قام بعدها بدقائق بحذف الصورة، ليبدأ الجدل؛ فهل أخطأ بالإعلان عن اقتراب الصفقة قبل الإعلان الرسمي أم أنها لا تزال مستعصية على المسؤولين؟، الأيام المقبلة ستكشف الحقيقة.

يذكر أن الأندية السعودية خطفت من ليفربول خلال الصيف الجاري الثلاثي روبرتو فيرمينو (الأهلي)، جوردان هندرسون (الاتفاق)، فابينيو (الاتحاد).

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