مفاجأة في الأرجنتين .. طبيب أجويرو يتحدث عن إمكانية عودته إلى الملاعب بشرط!

محادثة على الهواء تعيد الأمل للهداف التاريخي

فجر سيرخيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إمكانية عودته إلى الملاعب، في ظل مطالبات جماهير فريق إنديبندينتي الأرجنتيني بعودته لارتداء قميصه للمرة الأخيرة.

وكان أجويرو (35 عامًا)، قد أعلن تعليق حذائه في ديسمبر 2021 وإنهاء مسيرته الكروية بقميص برشلونة، بسبب مشاكل صحية كان يعاني منها، نتيجة لاضطراب في ضربات القلب.

ونشرت صحيفة "ole" الأرجنتينية، محادثات بين أجويرو وطبيب القلب الخاص به والتي أكد فيها الأخصائي أن النجم السابق لمنتخب الأرجنتين يستطيع اللعب مرة أخرى، وأن الأمل لا يزال قائمًا.

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وقال أجويرو خلال الحوار: "قررت التوقف عن لعب كرة القدم في لحظة صعبة للغاية، ولكن مهلًا، إذا اتصل بي كارلوس تيفيز سأفكر. ماذا تريد مني أن أفعل؟ يجب أن أتحدث إلى طبيب القلب. هل سيسمح لي باللعب لمدة 20 دقيقة؟"، قال ذلك وهو يجهز هاتفه المحمول للتواصل مع طبيبه.

وتحدث أجويرو في الهاتف لطبيبه، قائلًا: "الناس يسألونني.. ما رأيك؟ هل سأكون قادرًا على اللعب لمدة 20 دقيقة؟"، ورد الطبيب: "لن تواجه أي مشاكل في اللعب لفترة طويلة إذا كانت النتائج والفحوصات مطمئنة".

وأضاف: "منطقيًا يتعين علينا إجراء الدراسات، عليك أن تكون مستعدًا، هناك أمل، عليك أن تتحسن بدنيًا. باختصار، هذا ممكن".

وقبل بضعة أسابيع من هذه المحادثة، اعترف الهداف التاريخي لمانشستر سيتي بأن نيته كانت إنهاء مسيرته في إنديبندينتي: "نعم، كانت الفكرة هي أن أنضم للفريق لمدة 6 أشهر أو عام ومن ثم تعليق الحذاء".