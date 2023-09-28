مفاجأة | الاتحاد لم يطلب نقل مباراة الفيحاء .. واعترض على هذا الأمر فقط!

مفاجأة جديدة في أزمة نقل ملعب مباراة الفيحاء والاتحاد

SHAHID

فجّر الإعلامي الرياضي منار شاهين، مفاجأة من العيار الثقيل، عن "نقل" ملعب مباراة الفيحاء والاتحاد، والمقررة مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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لجنة المسابقات بالرابطة السعودية المحترفة كانت قد أعلنت "نقل" مبارة الفيحاء والاتحاد، إلى ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، بدلًا من المجمعة، بعد الاتفاق بين الناديين، على أن تقام في الساعة السادسة مساءً بدلًا من الرابعة.

وكشف شاهين في تصريحات مع برنامج "الحصاد الرياضي"، مساء اليوم الخميس، عن أن اعتراض الاتحاد في الأساس، كان بسبب توقيت المباراة، وليس الملعب.

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وأوضح الإعلامي الرياضي، أن العميد رأى أن خوض المباراة أمام الفيحاء، في الرابعة عصرًا؛ سوف يؤدي إلى إرهاق اللاعبين وفقدانهم للسوائل، وذلك قبل المهمة الآسيوية المرتقبة.

وأشار إلى أن نادي الفيحاء، كان متفهمًا للأمر؛ حيث توصل إلى اتفاق مع الاتحاد، على نقل المباراة إلى العاصمة الرياض، وبموافقة من لجنة المسابقات بالرابطة المحترفة.

جدير بالذكر أن الاتحاد، سيطير إلى إيران، بعد مباراته أمام الفيحاء؛ لمواجهة سباهان أصفهان، في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.

SHAHID