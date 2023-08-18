الأهلي يريد أحمد حجازي .. وموقف باريس سان جيرمان من بيع ماركينيوس إلى الاتحاد!

صفقات محتملة تهز الميركاتو

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يبحث مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، عن التعاقد مع مدافع عالمي كبير، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم صفوف الفرق الأول لكرة القدم.

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الاتحاد يُعاني على مستوى الدفاع؛ بعد إصابة النجم المصري أحمد حجازي، بقطع كامل في الرباط الصليبي، مع الفشل في التوصل إلى اتفاق مع نادي الشباب السعودي؛ للتعاقد مع حسان تمبكتي.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "UOL"، عن صعوبات أخرى أمام الإدارة الاتحادية، للتعاقد مع المدافع البرازيلي ماركينيوس، والذي يأتي على رأس قائمة النادي، لتدعيم الخط الخلفي.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن ماركينيوس، يرتبط بعقد مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حتى يونيو 2028؛ ولا توجد أي نية من إدارة ناصر الخليفي، للتخلي عنه.

وأعلنت وضع العميد، اسم الفرنسي رافاييل فاران، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كـ"بديل" في حال فشل صفقة ماركينيوس.

وعلى جانب آخر.. اعترف مصدر بالنادي الأهلي المصري، بوجود رغبة قوية من الإدارة، في التعاقد مع حجازي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح المصدر في تصريحات لموقع قناة "صدى البلد"، أن الإدارة الأهلاوية، عرضت اسم مدافع نادي الاتحاد، على المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

ولفت إلى أنه في حال موافقة كولر؛ سيدخل الأهلي في مفاوضات مع الاتحاد، لضم أحمد حجازي، أو انتظار فسخ عقده بشكل رسمي؛ خاصة بعد الأنباء التي ترددت بشأن هذا الأمر.

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