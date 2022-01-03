مفاجأتان في مفاوضات الهلال مع كنو وموقف النصر من اللاعب

بات تجديد عقد محمد كنو مع الهلال حديث الشارع والإعلام الكروي السعودي منذ يوم أمس، خاصة حين كُشف عن تعثر مفاوضات التجديد ووجود عروض قوية ومغرية على طاولة اللاعب.

الهلال نجح مؤخرًا في تجديد عقد لاعبيه، سالم الدوسري ومحمد البريك، وقد أجرى عدة مفاوضات مع كنو وشقيقه، المسؤول عن إدارة أعماله، لكنها لم تُسفر عن التوصل لاتفاق بعد.

الناقدان الرياضيان فهد الروقي وسعود الصرامي كشفا عن مفاجأتين كبيرتين بخصوص مستقبل كنو، وذلك خلال حلقة مساء أمس من برنامج الحصاد الرياضي.

الروقي: الهلال لديه اتفاق مع كنو، والإعلان قريبًا

سار الناقد الرياضي فهد الروقي عكس التيار وأكد وجود اتفاق بين الهلال وكنو على تجديد العقد لمدة 3 سنوات، مشيرًا خلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي أن الإعلان عن تجديد العقد سيحدث خلال الساعات القليلة القادمة.

كلمات الروقي جاءت مخالفة لكل أخبار الأمس وآخرها تصريح من إبراهيم العيدروس، المدير التنفيدي في شركة سبورت يارد الرياضية، التي تدير أعمال كنو، أوضح خلاله أن اللاعب أصبح حرًا وسيختار العرض الأفضل له.

الصرامي: كنو خارج حسابات النصر

مصادر صحفية كانت قد كشفت أمس عن تلقي صاحب الـ27 عامًا عرضين من النصر والاتحاد للتوقيع معه خلال يناير الجاري، ومن ثم محاولة شراء المدة المتبقية من العقد أو ضمه بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت المصادر أن عرض النصر بلغ 9 ملايين ريال سعودي سنويًا، فيما عرض الاتحاد هو الأعلى وقد بلغ 10 ملايين ريال سعودي سنويًا مع فيلا وسيارة ضمن عقد يمتد لـ4 مواسم.

سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النادي العاصمي نفى تمامًا أن يكون كنو ضمن خيارات النصر، موضحًا السبب بقوله "تلك حرب أسعار مسؤول عنها السماسرة الغشاشين ويُساعدهم كبار المؤثرين في السوشيال ميديا، لعبتهم معًا تؤدي إلى رفع الأسعار كما حدث في تجديد عقد النصر مع عبد الله الخيبري، إذ ارتفع سعره بعد صورة سُربت له وكانت مقصودة".

أتم "تم مؤخرًا إقحام اسم النصر في المفاوضات مع كنو رغم أنه خارج حسابات النادي، النصر لا يستطيع التعاقد مع كنو بسبب الصعوبات المالية لديه، فالفريق لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية بعد، بجانب أن أولويته الآن دعم مركزي المهاجم وحراسة المرمى ويُواجه صعوبات بالغة في ذلك بسبب نقص الخيارات والأزمة المالية".