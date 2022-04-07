مفاجأة.. بنزيما كان مهددًا بالغياب عن مباراة تشيلسي

كان بالإمكان ألا يلعب الفرنسي كريم بنزيما مباراة تشيلسي وريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا نظرًا لمشكلة بيروقراطية، لكن أتت الرياح بما تشتهيه سفن جماهير ريال مدريد.

المهاجم الذي انفجر بهاتريك في شباك البلوز، نسي تصريح دخول ملعب ستامفورد بريدج الذي يمنح لكل لاعب، وكاد يغيب عن المباراة بسبب ذلك وفقُا لمدربه كارلو أنشيلوتي.

مشكلة بيروقراطية

أنشيلوتي أدلى بتصريحات لـ"أمازون برايم" عقب المباراة قال فيها: "قبل المباراة، لم يكن بنزيما يستطيع أن يدخل الملعب، لم يجد التصريح الخاص به، أخبرني بذلك فقلت له في حدة، كن سريعًا وإلا لن تلعب.. ولحسن الحظ وجد التصريح في الأخير".

وسجل بنزيما 37 هدفًا في كل المسابقات هذا الموسم مع ريال مدريد، وهذا أفضل مواسمه على الإطلاق برفقة الميرنجي ولذلك يرشحه الكثيرون للقب أفضل لاعب في العالم.

بنزيما يصنع الفارق

وعن الأداء الرائع للفرنسي يقول أنشيلوتي: "بنزيما يتحسن كل يوم، إنه الآن قائد أفضل من ذي قبل، يملك تلك المشاعر ويستطيع أن يكون مهمًا للمجموعة بأسرها، وهذا ما يصنع الفارق بالنسبة له".

المهاجم صاحب الـ 34 عامًا يقود الميرنجي بخطى ثابتة ناحية التتويج بلقب الليجا، وهو الذي يبتعد بفارق 12 نقطة عن وصيفه برشلونة، بينما يسير بخطوات ثابتة نحو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز الهام على تشيلسي خارج القواعد 3-1.

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