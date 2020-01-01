مفاجأة.. هل يرحل ديمبيلي عن برشلونة مجانًا؟

الأمر يبدو مفاجئًا للغاية..

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن عثمان ديمبيلي قد قرر عدم تجديد عقده في برشلونة، ويُخطط للرحيل مجانًا مع النادي الكتالوني.

عقد الدولي الفرنسي في كامب نو يمتد حتى صيف 2022، وينوي اللاعب رفض أي حديث سواءً عن التجديد أو المغادرة قبل هذا التاريخ.

صحيفة "سبورت" في تقريرٍ لها زعمت أن القرار كله سيكون في ديمبيلي، وأن تفكيره واضح في الصيف المقبل وهو الاستمرار في برشلونة.

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بعد ذلك، سيرحل على الأغلب ديمبيلي مجانًا مستغلًا انتهاء عقده، ما من شأنه أن يحدث خسارة اقتصادية ضخمة للنادي الكتالوني.

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ديمبيلي لا ينوي بأي حال من الأحوال أن يخسر عقده الضخم ماديًا مع برشلونة، وتفكيره الأول هو الصمود حتى نهايته ثم تغيير الفريق باتجاه نادٍ آخر.

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رغبة اللاعب في الاستمرار كانت واضحة في الصيف الماضي رغم محاولات البرسا التخلص منه ورغم الشائعات التي دارت أنه قبل في النهاية الذهاب إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.

على كل حال، طرحت سبورت أيضًا فكرة أن يمنح برشلونة ديمبيلي حرية الرحيل مجانًا في الصيف المقبل، وهو ما سيخلص النادي وقتها من راتبه القياسي مبكرًا، في انتصار جيد للإدارة.

ومن المعروف أن على رأس أعمال الرئيس الجديد لبرشلونة أيًا كان اسمه هو تخفيض رواتب اللاعبين وإعادة هيكلة اقتصادية شاملة للنادي، لذلك فإنهاء عقد ديمبيلي قد يُحسن الأمور كثيرًا.

يذكر أن أمور ديمبيلي في برشلونة قد بدأت في التحسن نسبيًا مؤخرًا مع رونالد كومان بعد التزام اللاعب بكافة التعليمات وتقديمه لمردود فني جيد أثر إيجابًا على نتائج البرسا.