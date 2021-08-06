مفاجأة .. ميسي يفسد صفقة مبابي على ريال مدريد

تطور صادم وغير متوقع

صدمة قوية قد يوجهها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حالة انتقاله إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

برشلونة أعلن رحيل ميسي أمس، الخميس، بعدما فشلت محاولات النادي الكتالوني في تسجيل اللاعب بالفريق للموسم الجديد بسبب الأزمة المالية.

البعض كان يعتقد أن مانشستر سيتي هو الطرف الأقرب لضمه، لكن الأمور تتجه الآن نحو باريس، الذي يبذل كل ما لديه لإنهاء الصفقة.

الأنباء السعيدة لجماهير النادي الفرنسي لا تتوقف ميسي فقط، بل قد يعني ذلك بقاء المهاجم الشاب كيليان مبابي وتجديد عقده.

لم الشمل لن يحدث! ✖️



بيب جوارديولا 🗣️



"ليونيل ميسي ليس في خططنا، ميسي لاعب استثنائي ولكن لن نتعاقد معه وقمنا بضم جاك جريليش عن قناعة تامة". pic.twitter.com/bLdbCPhDsJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 6, 2021

جوليان لورينز الصحفي بشبكة "ESPN" أشار إلى أن قدوم النجم الأرجنتيني قد يجعل مبابي أكثر قبولًا للتجديد مع باريس.

ويأتي ذلك بسبب المخاوف التي كانت لدى اللاعب بشأن مشروع ناديه، حيث من المقرر أن تختفي تمامًا أي شكوك في حالة إتمام صفقة ميسي.

وهو ما يعني توجيه صدمة قوية لريال مدريد، الذي كان يأمل في رفض مبابي لتجديد عقده الذي ينتهي في 2022 من أجل ضمه هذا الصيف.

Paris Saint-Germain are confident to find the right ‘deal structure’ soon to sign Leo Messi after opening direct talks since yesterday. PSG are already working on Leo’s potential contract. 🇦🇷🚨 #Messi



Been told confidence is growing also in PSG dressing room - Neymar is pushing. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2021

الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" كشف في تطور آخر، أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، يعمل حاليًا على إيجاد صيغة للتعاقد مع ميسي خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح أن النادي الفرنسي يستخدم نجمه البرازيلي نيمار، من أجل إقناع اللاعب بالانضمام لصفوف الفريق واللعب معه وكذلك مبابي ومواطنه أنخيل دي ماريا.

يذكر أن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس، قد ترك الكرة في ملعب الخليفي بشأن ميسي، خلال تصريحاته قبل مواجهة تروا بافتتاح الدوري الفرنسي يوم الأحد القادم.

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